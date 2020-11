Suppressions d'emplois chez FrieslandCampina : En Belgique les syndicats demandent des réponses

La coopérative néerlandaise de produits laitiers FrieslandCampina veut supprimer "environ 1.000 emplois" d'ici fin 2021, principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, a-t-elle annoncé mardi. En Belgique, FrieslandCampina emploie plus de 1.300 personnes, sur des sites de production à Aalter, Bornem et Lummen auquel s'ajoute un siège commercial à Destelbergen. Les syndicats veulent des réponses à leur questions sur l'emploi.