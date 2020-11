Un vaccin contre le coronavirus d’ici mars prochain ? Le ministre de la Santé reste très prudent

Le ministre Frank Vandenbroucke voit un point positif dans les récents chiffres de la Covid-19. "La baisse du nombre d'infections, c'est le résultat de tout le monde. Et le résultat des décisions que nous avons prises le 19 octobre, y compris la fermeture du secteur horeca. Il est clair que ces mesures ont à présent un effet".

"Mais il ne faudrait pas tout gâcher maintenant. Nous ne pouvons pas laisser l’épidémie nous échapper. Nous devons continuer ainsi pendant longtemps, mais nous pouvons féliciter tout le monde. La pilule est difficile à passer, surtout pour les cafés et les restaurants. Merci beaucoup et respect pour eux".

Les écoles doivent rouvrir la semaine prochaine et le ministre est un peu inquiet à ce sujet. "C'est un défi difficile et dans les écoles, on a beau faire le maximum, le virus est dans la société, et on ne peut pas facilement le laisser à l’écart des écoles".

Le 1er décembre, les mesures sanitaires seront à nouveau examinées. La question que tout le monde se pose : y aura-t-il des assouplissements d'ici la Noël ?

"Je ne peux pas répondre à cette question. Nous devons d'abord nous mettre en sécurité. La circulation du virus doit être aussi limitée que possible avant que nous puissions alléger les mesures. Les digues (stratégie de test et détection des contacts) doivent tenir debout. Et je ne pense pas que nous serons en sécurité avec ce virus avant la Noël".