Annick est restée 218 jours à l’hôpital avec le coronavirus : "Je ne suis plus la même"

Annick est rentrée chez elle depuis deux semaines. Elle est un peu enrouée et a du mal à parler. "Je suis toujours moite, je tousse encore. Je marche difficilement.. . Quand je me suis réveillée à l'hôpital, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais pas bouger mes mains. Je disais oui en hochant la tête. Je suis revenue de loin".

Au début du mois prochain, Annick aura 47 ans. "Je vais arriver à cet anniversaire", dit-elle avec un soupir de soulagement. "La première chose qui m'est venue à l'esprit à mon réveil a été : "Whoah, je suis toujours vivante". J'ai également souffert d'une insuffisance rénale et d’une hépatique. Je ne sais pas comment ils m'ont gardé en vie. C'est toujours un miracle, même pour les médecins".

Même si elle est de retour à la maison, elle n'est plus la même personne. Et sa famille doit s’y adapter. "Ils ont retrouvé une maman et une femme, mais je ne suis plus la même. Je ne peux pas faire grand chose en ce moment".

Annick lance dès lors un appel à tout le monde, pour que l’on respecte les règles sanitaires à la lettre afin que les chiffres de l’épidémie restent le plus bas possible.