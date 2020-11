Conséquence du Brexit : L’AFSCA engage du personnel pour le contrôle des denrées alimentaires 

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est prête à contrôler toutes les importations et exportations de denrées alimentaires, d'animaux et de plantes à destination et en provenance du Royaume-Uni à partir du 1er janvier. L'AFSCA a engagé 115 personnes à cette fin. Depuis le 1er janvier, l'Union européenne considère le Royaume-Uni comme un "pays tiers", ce qui signifie que davantage de contrôles seront nécessaires sur les importations et les exportations de denrées alimentaires, de plantes et d'animaux.