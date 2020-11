La commémoration de l'Armistice à Ypres sans public mais accessible via Facebook

La commémoration de l'Armistice à Ypres attire traditionnellement beaucoup de monde. Au vu du contexte sanitaire actuel, seule une cérémonie, sans public, est prévue à la Porte de Menin. Quatre personnes seulement, dont la bourgmestre, pourront y déposer des fleurs.

La célébration durera environ dix minutes. La police locale fermera le site au public et s'assurera également que personne ne vient y assister. Le défilé du coquelicot ("Poppy parade") n'aura pas non plus lieu cette année.

A la Porte de Menin, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a fait une courte déclaration et a déposé une couronne de fleurs pour les disparus au nom de tous ceux qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui. A 11 h les notes du Last Post ont retenti.



Vous pouvez suivre la cérémonie via la page Facebook de la ville (voir ci-dessous).