Les enfants peuvent à nouveau envoyer leur lettre à Saint-Nicolas par la poste

Saint-Nicolas reçoit quelque 300.000 lettres en moyenne chaque année à l'adresse rue du Paradis 1, 0612 Ciel. Celles postées avant le 29 novembre recevront une réponse aux alentours du 6 décembre. Il n'est pas nécessaire d'affranchir les lettres destinées au plus grand ami des enfants, rappelle d'ailleurs Bpost.

Le secrétariat du Grand Saint a cependant besoin de l'adresse de l'expéditeur pour pouvoir renvoyer la réponse et la surprise.

Environ 2.000 boîtes aux lettres spéciales "Saint-Nicolas" vont en outre faire leur apparition dans tout le pays. Il s'agit de boîtes aux lettres rouges classiques "relookées" avec la mitre de Saint-Nicolas et une longue barbe blanche.