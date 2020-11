Une nouvelle version de "Mad About You" par Hooverphonic avec Geike Arnaert

Geike Arnaert, Alex Callier et Raymond Geerts étaient les invités de Danira Boukhriss, mardi, dans l’émission "Vandaag" sur la Eén, la première chaîne télé de la VRT.

Le trio a avoué que tout s’était fait dans le plus grand secret. "Même ma famille n’était pas au courant de la recomposition du groupe" a avoué Alex Callier.

"Geike a chanté "Mad About You", à ma place pour la première fois, il y a 20 ans. C’était chez moi, dans une petite pièce avec un mauvais micro, mais en quelques prises nous l’avions enregistré. D'autres chanteurs l'ont interprété plus tard, mais elle reste sa chanson. C'est seulement quand Geike a interprété cette nouvelle version que nous avons pensé pouvoir la ressortir".

La chanson débute après une courte introduction de Danira Boukhriss en néerlandais.