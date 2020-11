Attendre 2021 pour enregistrer votre nouvelle voiture peut vous faire épargner 100 euros

Dès le 1er janvier 2021, la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation seront calculées différemment en Flandre. Les personnes qui ont un véhicule émettant beaucoup de CO2 vont ainsi devoir payer plus cher. Les voitures plus vertes seront pour leur part moins taxées.

D’après l’ombudsman flamand, Bart Weekers, il pourrait être utile d’inscrire son nouveau véhicule après le 31 décembre 2020. "Il existe certainement un avantage pour les voitures à essence. Pour une Renault Clio essence par exemple, qui est la voiture la plus vendue en Flandre, le bénéfice peut aller jusqu’à 100 euros", précise-t-il. Il serait dès lors recommandé de demander au concessionnaire de ne livrer le véhicule qu’après la fin de l’année.

On notera que pour d’autres sortes de véhicules, mieux vaudra effectuer l’enregistrement cette année encore. "Cela concerne surtout les voitures diesel, pour lesquelles la taxe de mise en circulation va devenir bien plus chère à partir du 1er janvier 2021. Le montant peut aller de 165 euros à 700 euros", indique l’ombudsman.

D’après ce dernier, les propriétaires qui préfèrent dès lors enregistrer leur voiture cette année encore feraient bien de s’y prendre à temps. "Il faut en effet prendre en compte que de très nombreux assureurs et la DIV seront fermés durant la période des fêtes de fin d’année", rappelle-il.