Les contrôleurs de De Lijn peuvent désormais infliger des amendes aux navetteurs sans masque

Les contrôleurs bénéficient par ailleurs de protections supplémentaires durant cette période de pandémie: ils portent des gants en nitrile, un masque et une visière de protection.

Outre l'obligation de porter le masque, De Lijn demande de maintenir une distance de sécurité. La porte avant reste fermée pour protéger le conducteur, de sorte que les passagers montent et descendent par la porte du milieu ou de l'arrière. Du film plastique est utilisé pour isoler le poste de conduite de la zone des passagers et le paiement en espèces n'est plus possible depuis un certain temps.

La société de transport souligne également que tous les véhicules sont régulièrement désinfectés et qu'une attention particulière est accordée aux boutons poussoirs, aux poignées, aux barres et au poste de conduite.