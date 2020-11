Les Diables rouges battent la Suisse en amical grâce à un doublé de Batshuayi

Habitués à jouer à domicile au stade Roi Baudouin de Bruxelles, les Diables rouges découvraient mercredi soir le terrain d'Oud-Heverlee Louvain (Brabant flamand), jouant ainsi leur premier match "home" dans un autre stade belge que leur berceau du Heysel pour la première fois depuis trois ans. Le couvre-feu, qui entre en vigueur à 22h à Bruxelles, rendait en effet impossible l'organisation d'une rencontre dans la capitale.





Comme il l'avait fait le mois dernier face à la Côte d'Ivoire, l’entraineur national Roberto Martinez avait décidé d'aligner un onze de base mêlant joueurs expérimentés et nouveaux venus pour cette rencontre amicale. Mignolet était aligné dans le but pour la 7e fois d'affilée en équipe nationale, derrière une défense composée de Bornauw, Mechele et Vertonghen, capitaine de la Belgique à l'occasion de sa 121e cap. L'entrejeu était composé de Chadli, Dendoncker, Vanaken, Praet, Thorgan Hazard et Lukebakio, qui jouait mercredi son premier match sous le maillot des Diables.





Les Suisses semblaient mieux trouver leurs marques que les Belges sur la pelouse d'OHL et cela se traduisait au marquoir après 12 minutes. Lancé en profondeur, Mehmedi exploitait un ballon mal négocié par Bornauw. L'attaquant de Wolfsburg se présentait seul face à Mignolet et ouvrait le score à la 12e minute (0-1).