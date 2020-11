Les particuliers verront-ils augmenter l’impôt sur les revenus locatifs de biens immobiliers belges ?

La Commission européenne avait intenté un recours contre l'État belge en juillet 2019 dans cette affaire. L'exécutif européen avait en effet constaté que la Belgique n'a pas modifié ses règles relatives à l'évaluation des revenus locatifs, dans le sens d'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) rendu l'année précédente. Cette situation peut se traduire par des différences de traitement fiscal et décourager donc les résidents belges d'acheter des biens immobiliers à l'étranger, estimait la Commission.





Plus précisément, la CJUE avait observé qu'il y avait "traitement inégal" du fait que la base imposable était calculée à partir de la valeur cadastrale du bien en ce qui concerne les biens situés en Belgique, et sur la valeur locative réelle pour des immeubles situés à l'étranger. Cette dernière est généralement bien plus élevée que le revenu cadastral. Du point de vue fiscal, il semble donc plus intéressant d’acheter un bien en Belgique qu’à l’étranger.





La justice européenne a suivi cette semaine les demandes de la Commission, imposant dans un arrêt rendu ce jeudi une amende et une astreinte par jour de non-mise en conformité de la règlementation. "Nous allons nous conformer à l'arrêt", a réagi le nouveau ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (photo). "Les autorités ne peuvent gagner la confiance que si elles se conforment elles aussi à leurs obligations, dans les temps. Dès que j'ai pris connaissance du dossier, j'ai chargé mon administration de trouver une solution", affirmait le ministre.





Ce sera abordé dans les prochaines semaines en conseil des ministres, pour apporter de la clarté aux propriétaires de biens immobiliers situés à l'étranger, explique encore le ministre. A l'époque de l'arrêt initial (avril 2018), le ministre des Finances Johan Van Overtveldt avait indiqué qu'il examinerait le texte mais avait d'emblée exclu que la solution passe par une hausse de l'impôt.