Premier vol charter depuis 2016 pour des demandeurs d’asile qui rentrent volontairement au pays

Les demandes de retour volontaire vers le Salvador, au même titre que vers d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie et le Venezuela, sont de plus en plus nombreuses ces derniers temps. Parallèlement, le nombre de demandes d'asile de personnes originaires de ces pays est lui aussi plus élevé, selon Fedasil.





"Un retour volontaire si possible, forcé si nécessaire, c'est ce que je préconise. Le retour volontaire est toujours préférable, tant sur le plan humain que financier. Ces gens savent qu'ils ne devraient pas être ici et qu'ils ne peuvent pas construire un avenir dans notre pays. Ce vol démontre que les retours volontaires peuvent et doivent être renforcés dans certains cas. Pour autant, je ne suis pas naïf, et dans certains cas, le retour forcé est et reste une nécessité", a souligné le Secrétaire d'État.

"Un retour volontaire est une solution plus humaine et moins onéreuse que de devoir enfermer les demandeurs d’asile dans un centre fermé ou les renvoyer de force", indiquait également à la VRT Mieke Candaele de Fedasil. Pour les retours forcés, des accords sont en outre nécessaires avec les pays d’origine des demandeurs d’asile. "Cela signifie que nous devons traiter le problème aussi bien que possible sur le plan diplomatique. Essayer de permettre les retours de demandeurs d’asile même quand leur pays d’origine ne veut pas collaborer au programme de retour volontaire", précisait Sammy Mahdi.