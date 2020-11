"Il faut réformer le Fonds des accidents médicaux, pour ne plus faire attendre les victimes"

Le Fonds des accidents médicaux, mis sur pied en avril 2010 à l'initiative de la ministre des Affaires sociales de l'époque, Laurette Onkelinx (PS), vise à proposer une procédure administrative plus simple qu'une procédure judiciaire au patient souhaitant une indemnisation à la suite d'un accident médical, quelle que soit la cause du dommage subi. "Malgré les efforts gigantesques des collaborateurs du FAM, le traitement des dossiers accuse encore un certain retard. Depuis 2017, la tendance s'est inversée et l'arriéré diminue. Cette tendance s'est confirmée les années suivantes et, fin 2019, le FAM comptait plus de dossiers clôturés (53%) que de dossiers ouverts", soulignait récemment l’Institut national d’assurance maladie invalidité (Inami).

En juin dernier, la Cour des comptes avait cependant estimé que le FAM n'avait pas encore atteint son objectif de rendre les procédures plus simples, rapides et économiques pour les patients subissant un dommage à la suite d'une prestation de soin de santé. Elle avait aussi pointé dans un rapport au parlement de "nombreux problèmes" dans le fonctionnement de ce Fonds, vers lequel ne se tourne qu'une victime sur dix.

Le reportage réalisé par la rédaction de Pano (photo), à la VRT, révèle que les victimes doivent attendre en moyenne quatre ans avant de recevoir un avis du FAM et que dans 90% des cas cet avis est négatif. La communication avec les victimes présenterait aussi des lacunes.