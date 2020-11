Ann Schoubs nommée à la direction de la société De Lijn

Ann Schoubs (54 ans) est actuellement directrice au service d'audit interne du Fédéral. Elle a travaillé à la Société nationale des chemins de fer belges de 1991 à 2017, passant par les services d'audit interne, de comptabilité et de contrôle. Schoubs a aussi été directrice des systèmes d'information, puis directrice de la chaîne d'approvisionnement à la SNCB.

Le directeur-général actuel, Roger Kesteloot, est nommé jusque fin avril 2022 mais souhaite mettre fin anticipativement à son mandat. Le gouvernement flamand a donc lancé une procédure de sélection. Le choix s’est finalement porté sur Ann Schoubs, ingénieure civile de formation.

A la tête de la société De Lijn, un défi de taille attend Schoubs. Les trams et bus de Flandre se débattent avec des problèmes de ponctualité et d’information correcte à l’attention des voyageurs. Depuis le début de la crise sanitaire, la société accuse aussi un coup financier. D’autre part, les résultats d’une étude comparée internationale devraient être divulgués d’ici la fin de l’année. Ils détermineront si De Lijn peut conserver, ou pas, son monopole sur les transports publics de bus et trams en Flandre.

Roger Kesteloot (photo), à la direction de De Lijn deuis 2009, prendra sa pension le 1er mai 2021. Entre janvier et fin avril, il secondera encore Ann Schoubs pour une transition en douceur.