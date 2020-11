Le comité de concertation maintient les mesures en vigueur : "La situation sanitaire reste grave"

L'annonce du maintien des mesures n'est pas une surprise. Le 30 octobre, lors de sa précédente réunion, le comité avait décidé de passer en "confinement renforcé" et pris des mesures valables en principe jusqu'au 13 décembre. Une évaluation de la fermeture des commerces était toutefois prévue aux alentours du 1er décembre.

Le comité de concertation se réunira à nouveau le 27 novembre et c'est peut-être à ce moment-là qu'un assouplissement sera envisagé pour les fêtes de fin d'année. A cette date, il sera possible d'avoir un certain recul à l'égard de la réouverture des écoles et de son effet sur les chiffres de l'épidémie. Mais pour l'instant les experts (notamment virologues) estiment que les fêtes de fin d'année ne pourront être fêtées qu'en cercle familial restreint.

Une conférence interministérielle de la santé devrait par ailleurs se pencher ce samedi sur le "testing", et mercredi sur la vaccination.