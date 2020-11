Le Forum des minorités n’est pas écarté, mais doit collaborer avec Join.Vlaanderen

Mais l'opposition de gauche (Groen, SP.A et PVDA) a vivement critiqué le projet de Join.Vlaanderen, qui ne convainquait pas non plus le CD&V, dans la majorité. Ce jeudi, Bart Somers a reconnu que le Forum des minorités avait fait des efforts dans l'action sur le terrain, la participation citoyenne et l'inclusion. Il s’est entretemps réuni avec le Forum et Join.Vlaanderen et appelle désormais les deux projets à coopérer entre eux.

"Les deux se complètent bien. Et le Forum a lui-même reconnu dans son dossier pour l’obtention de subsides que la société a évolué. Beaucoup de gens ne se reconnaissent plus dans l’identité de leurs parents migrants ou grands-parents. Des associations qui se basent uniquement sur les caractéristiques ethnico-culturelles n’ont pas d’avenir". Bart Somers estime que Join.Vlaanderen, "parce qu’elle est une nouvelle organisation, embrasse mieux cette nouvelle diversité" des minorités ethniques et culturelles. "Et le Forum se rend compte qu’il a besoin de renouveau".

Au-delà des études et des notes politiques, le ministre flamand de l’Egalité des chances estime qu’il faut davantage d’action sur le terrain. Ce qui était aussi souligné dans le dossier de Join.Vlaanderen. "Je voudrais que les deux organisations élaborent un dossier intégré. Elles doivent dépasser leurs propres intérêts pour collaborer vers un but, une plus grande diversité en Flandre. Les inégalités doivent être corrigées, en allant sur le terrain. Cela s’est trop peu fait ces dernières années. Je le considère comme une priorité”, concluait Bart Somers.