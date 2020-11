Le gouvernement flamand investit 67 millions d'euros dans la rénovation de l'opéra de Gand

Derrière la façade néoclassique (photo) se dresse un bloc de construction appelé à devenir une cour intérieure publique. Le chef-d'œuvre de l'architecte gantois Lodewijk Roelandt possède un intérieur riche: la salle d'opéra, la salle de bal et la salle de concert sont l'œuvre des décorateurs parisiens J. Philastre et Ch. Cambon.

La fosse d'orchestre sera agrandie, la hauteur de scène relevée et un nouvel atrium sera construit dans l'opéra rénové. Un nouveau bâtiment accueillera une salle supplémentaire, une salle de répétition et un espace de livraison. Dans une seconde salle plus petite, des spectacles pourront être organisés avec vue sur la ville.

Les travaux - sur base d’un projet dessiné par un bureau d’architectes londonien DRDH Architect - devraient démarrer en 2024, dans l'espoir d'une inauguration en 2028. Le coût des travaux est escompté à 112,22 millions d'euros, dont une partie sera prise en charge par la ville de Gand. Elle achètera notamment le bâtiment de l’ancienne justice de paix, qui sera inclus dans la rénovation.

Le gouvernement flamand souligne que son investissement de près de 70 millions d’euros est réalisé sciemment en cette période de difficultés économiques. "En tant qu’autorités, nous avons la responsabilité de nous engager aussi dans des projets de cette envergure. Ils offrent de l’emploi dans des secteurs précarisés. Une maison d’opéra moderne attirera, à termes, aussi beaucoup de touristes en Flandre", concluait Matthias Diependaele.