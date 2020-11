Un chien probablement mordu à mort par un loup à Houthalen

"C’est tout de même un incident pénible", estime le bourgmestre de Houthalen-Helchteren, Alain Yzermans. "Je pense qu’il suscite de nombreuses questions. C’est pourquoi j’ai demandé à l’Agence pour la Nature et la Forêt de se concerter d’urgence avec les sept communes limbourgeoises concernées, pour leur donner davantage d’explications sur le protocole et le Plan loup global".

Le bourgmestre Ceyssens d’Oudsbergen est également inquiet. "J’ai lu dans le rapport récent de l’Institut de recherche pour la Nature et la Forêt que des restes de chien ont été retrouvés dans les excréments d’un loup du Limbourg. On pensait à l’époque qu’il s’agissait d’un chien mort ou des conséquences d’une bagarre entre loup et chien. Mais on voit maintenant qu’un chien a été tué au fond d’un jardin. Cela m’inquiète. S’il y a un loup à problèmes, il faudra l’éliminer".