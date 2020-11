La Hongrie menace de bloquer le plan de relance européen : "C’est comme une sorte de deuxième Brexit"

"Jusqu'à présent, on pensait que Viktor Orban bluffait, car son pays a un grand besoin des fonds européens. Mais il y a des signes qui montrent que ce n'est pas du bluff et qu'il a vraiment l'intention de tenir bon", a déclaré vendredi soir le parlementaire européen Johan Van Overtveldt (N-VA) dans "De Afspraak op vrijdag" (VRT).

"Cela signifie qu'une seule personne va bloquer 750 milliards d’euros, de l'argent dont on a besoin de toute urgence dans différents domaines en Europe. Si cela se manifeste vraiment, il s'agit potentiellement d'une deuxième sorte de crise du Brexit", déclare Johan Van Overtveldt, qui suit de près les négociations sur le budget européen.

Selon Johan Van Overtveldt, ce qui nous est présenté actuellement concernant le budget et la protection de l'État de droit constitue déjà un compromis et un affaiblissement. "Or, selon les dernières informations, malgré cet aspect de compromis, Orban ne veut pas céder".

Selon le site Mandiner.hu, Viktor Orban a estimé que "le mécanisme de sanction proposé est basé sur des définitions légales vagues", qui créent notamment "des occasions d'abus politiques", et que "si cela reste le cas, le gouvernement hongrois n'a pas d'autres choix que de rejeter les autres éléments du paquet (budgétaire)".

Une source européenne a confirmé à l'AFP que cette missive avait bien été reçue par Charles Michel, Ursula von der Leyen, la présidence allemande de l'UE -- mais également par le Portugal, qui prendra en janvier la suite de Berlin.

Viktor Orban y explique "qu'il ne peut donner son accord au compromis sur la conditionnalité car cela ne correspond pas au paquet conclu en juillet", insiste cette source.