Le roi Philippe désigne trois nouveaux fournisseurs de la Cour

Compte tenu des circonstances, les nouveaux fournisseurs royaux ne seront pas reçus au Palais comme d'habitude. Ils devraient être reçus avec les nouveaux fournisseurs de 2021 l'an prochain si la situation le permet, précise Francis Sobry, porte-parole du Palais.

A côté de ces trois nouveaux fournisseurs brevetés de la Cour, huit nouveaux Titulaires du brevet de Fournisseur ont également été annoncés.

Pour devenir un fournisseur de la Cour royale, il faut préalablement soumettre une demande au Palais. Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour avoir une chance de remporter la licence très convoitée. Par exemple, le siège de la société doit être situé en Belgique, la société doit effectuer des livraisons ou assurer des services pour le Palais pendant au moins cinq ans et, en outre, il existe bien entendu des conditions de qualité et de quantité.