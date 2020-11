Premiers cas de grippe aviaire à Ostende, les particuliers doivent confiner leurs volailles

Les premiers cas de grippe aviaire ont en effet été constatés sur trois oiseaux dans un centre de revalidation pour oiseaux sauvages à Ostende. L'Afsca avait lancé un avertissement en ce sens fin octobre.

Les mesures s'imposent à tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux en Belgique. Il s'agit des colombophiles mais aussi de toute personne qui élève des poulets ou des oiseaux d'ornement dans son jardin.

Il leur est demandé de confiner ou protéger (avec un filet) leurs animaux. Cela vaut également pour les particuliers qui, par exemple, ont un poulailler. Cette mesure permet d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages, qui pourraient transmettre le virus. Il faut, si possible, mettre les abreuvoirs et les mangeoires à l'intérieur ou, si ce n'est pas possible, protéger le parcours extérieur avec un filet.

Les rassemblements de volailles tels que les marchés publics, les expositions, les concours, les foires, ... sont momentanément interdits dans le cadre des mesures corona. Dès que celles-ci permettront à nouveau l'organisation de tels évènements, des règles plus strictes entreront en vigueur, précise l'Afsca.

Les éleveurs de volailles, les détenteurs particuliers et les autres acteurs concernés sont tenus de contacter immédiatement leur vétérinaire s'ils constatent une augmentation de la mortalité ou tout autre symptôme lié à la maladie.

Quant aux personnes qui découvrent un oiseau sauvage (espèces aquatiques) mort dans la nature, elles sont priées de le signaler via le numéro de téléphone gratuit 0800/99.777, de manière à éventuellement permettre une investigation rapide. Il est recommandé d'éviter de toucher ces oiseaux afin de ne pas propager le virus.