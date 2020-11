Ben Weyts élabore une stratégie de testing propre aux écoles flamandes

Ce lundi 16 novembre, les enfants retournent à l’école après deux semaines de vacances de la Toussaint prolongées. Certains s’inquiètent de cette reprise des cours. La semaine dernière des hôpitaux ont ainsi estimé que c’était "trop tôt". "Nous devons faire des choix difficiles", reconnaît le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA). "Mais je pense que c'est mon travail de garantir l’enseignement. De plus, nous ne le faisons pas de manière imprudente, des mesures de sécurité strictes sont en place. Il y a deux certitudes : les enfants ne sont pas le moteur de l'épidémie et si nous fermons les écoles, cela nuira au bien-être et à la sécurité des enfants et créera un déficit d'apprentissage".