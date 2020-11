La pigeonne voyageuse New Kim vendue pour 1,6 millions d’euros

Les éleveurs Gaston et Kurt Van De Wouwer ont vendu ce week-end tous les pigeons qu'il leur restait et il y a eu beaucoup d'amateurs. Leur pigeonnier est en effet considéré depuis des années comme une garantie de succès dans les prestigieuses courses de pigeons. "Au total, il y avait 445 pigeons dans ce pigeonnier", explique Nikolaas Gyselbrecht. "La collection totale s'élève actuellement à 3,7 millions d'euros, mais seuls quelques pigeons ont été mis aux enchères et comme prévu, les prix ont explosé.

Une part considérable des 3,7 millions d'euros est donc déjà destinée à une seule pigeonne. Un riche acheteur chinois anonyme a proposé 1,6 million d'euros pour New Kim. Cela fait d'elle le pigeon le plus cher vendu aux enchères. Le précédent record était d’ 1,2 millions d’euros pour le pigeon voyageur Armando.

"En théorie, un pigeon mâle vaut plus, parce qu'il peut donner naissance à plus de descendants alors qu’une femelle est limitée dans le nombre d'œufs", ajoute Nikolaas Gyselbrecht. "Comparativement, New Kim est donc encore plus chère".

Le nouveau propriétaire de New Kim est le même que celui qui avait acheté Armando à l'époque. "Il va probablement les accoupler", dit Gyselbrecht. "Une sorte de couple royal des pigeons les plus chers ensemble. Ce serait comme associer le meilleur joueur de football avec la meilleure joueuse de football. Génétiquement, c'est fantastique".

New Kim est une pigeonne de deux ans qui a notamment remporté le titre de "As Pigeon National Grand Demi-Fond Pigeonneaux" en 2018. Les pigeons d'élite européens sont devenus de plus en plus populaires au niveau international ces dernières années, en particulier en Chine où la colombophile peut générer d'énormes sommes d'argent.