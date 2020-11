Un nouveau pont en arc de 1.000 tonnes d'acier, installé sur le canal Albert à Lummen

Les 62 ponts du canal Albert seront surélevés afin que les navires puissent transporter plus de marchandises et ainsi limiter le nombre de camions sur les routes.

43 des 62 ponts ont déjà été surélevés et pour 14 autres, les travaux sont en cours de réalisation. Tout devrait être prêt d'ici la fin de l'année 2022. "Nous mettons également des fonds supplémentaires à la disposition des voies navigables pour rendre cela possible", a déclaré la ministre flamande Lydia Peeters (Open VLD). "En 2021, un montant de 98 millions d'euros sera versé à la Vlaamse Waterweg pour investir dans la reconstruction des ponts".