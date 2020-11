Covid-19 en Belgique : le pic d'occupation des soins intensifs est derrière nous

Le nombre de contaminations confirmées est en baisse. Du 6 au 12 novembre, il y a eu 5.057 contaminations quotidiennes en moyenne, soit une diminution de 47% par rapport aux sept jours précédents. "Cette diminution se présente dans toutes les tranches d'âge", précise Yves Van Laethem.

"Pour l'instant, les chiffres les plus élevés concernent les 40-50 ans. L'âge moyen continue d'augmenter et est de 47 ans. Chez les personnes âgée, la diminution est plus lente mais se poursuit également. En nombre absolu, c'est le Hainaut qui a le plus de contaminations par jour, mais nettement en dessous de 1.000 cas, avec 899 par jour." La Belgique totalise 535.939 cas positifs depuis le mois de mars et le début de la pandémie.