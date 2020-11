Images loufoques d’un renard en visite dans un bar à cocktails à Tervuren

"Canapé se trouve aux abords du parc de Tervuren, tout près de la Forêt de Soignes. Il n’est donc pas exceptionnel d’apercevoir des renards ici. Mais cette fois, un renard est parvenu à s’introduire dans notre bar à cocktails, qui est en fait un containeur aménagé", explique Jeroen De Pauw.

Le copropriétaire a pu filmer l’animal dans son établissement (voir la vidéo ci-dessous). "Il m’a quand même surpris au début. Mais le renard avait lui-même peur, et se sentais pris au piège. Il a cassé quelques verres et des bouteilles, mais ne s’est heureusement pas blessé", poursuit Jeroen De Pauw.

Ce dernier n’a pas immédiatement su quoi faire pour sortir l’animal de son établissement. "Les renards du quartier n’ont pas vraiment peur des gens, on peut s’en approcher d’assez près. Mais de là à l’attraper, je ne suis pas aussi à l’aise !", précise-t-il. "Je n’osais pas non plus appeler la police ou les pompiers, car je ne savais pas vraiment ce qu’ils feraient de la bête. On a donc décidé de le laisser tranquille, d’ouvrir les portes et d’éteindre les lumières. Il est tout de même resté une bonne heure, et semblait trouver l’endroit agréable. Il a bu un dernier verre avant de partir", conclut Jeroen De Pauw.