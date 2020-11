L’épidémie de Covid-19 a fait monter en flèche l’utilisation du paiement sans contact

Actuellement, pas moins de 43% des personnes sondées disent payer sans contact et sans code PIN avec leur carte bancaire au moins une fois par semaine. En 2017, ce chiffre n'était encore que de 3%. Une hausse qui s'explique par un aspect hygiénique, mais aussi par le fait que la limite pour ce type de paiement est passée de 25 à 50 euros en avril.

"Se familiariser avec de nouvelles méthodes de paiement demande du temps, mais la crise du coronavirus a clairement accéléré les choses", constate Nathalie Vandepeute, la CEO de Bancontact Payconiq Company. Quatre Belges sur 10 (43%) indiquent en effet n'avoir vraiment commencé à payer sans contact qu'au début de la crise sanitaire en mars.

La confiance dans cette méthode de paiement a parallèlement connu une croissance spectaculaire, passant de 37% l'an dernier à 59% désormais. Plus de la moitié (52%) estiment que les paiements mobiles ou sans contact sont aujourd'hui aussi sûrs que les moyens classiques. Dans le même temps, six sondés sur 10 (59%) sont encore d'avis qu'un code PIN devrait toujours être obligatoire lors de transactions ne se faisant pas en espèces, là où ils étaient 74% à penser de la sorte il y a un an.