Les Diables Rouges l’emportent face à l’Angleterre et restent en tête de leur groupe

Harry Kane, pour sa 50e apparition sous le maillot de l'Angleterre, sonnait la premier alerte. Le tir de l'avant-centre terminait à côté (2e). Les Diables Rouges prenaient l'avantage sur leur première occasion.

Servi par Romelu Lukaku, rétabli de ses problèmes aux adducteurs, Youri Tielemans frappait des 20 mètres. Via une légère déviation anglaise et le poteau, le ballon terminait au fond des filets. C'est le troisième but en 33 apparitions chez les Diables pour le milieu de terrain de 23 ans.

La réaction anglaise était immédiate. Jason Denayer contrait in extremis une frappe de Jack Grealish (11e). Sur le corner, Lukaku dégageait, juste avant la ligne, une tête de Kane (12e).

A la 24e minute, Dries Mertens doublait la mise sur un coup franc, contesté par les Anglais qui estimaient que Declan Rice avait joué le ballon lors de son intervention sur Kevin De Bruyne. L'ailier porte son compteur à 21 buts en 93 matchs. Il allait fêter son but dans les bras de Roberto Martinez, qui dirigeait les Diables pour la 50e fois.

Ce but assommait quelque peu les 'Three Lions', qui devaient attendre la 35e minute pour se montrer à nouveau dangereux via Mason Mount, lequel ne pouvait concrétiser un centre de la gauche. En fin de période, Thibaut Courtois se montrait attentif devant Kane (44e).

Les Anglais entamaient la seconde période de manière offensive. Courtois se détendait bien sur une tentative de Kane (57e). Grealish manquait ensuite le cadre (61e). Après une longue période de domination territoriale anglaise, les Diables se montraient dangereux par Lukaku, après une combinaison avec Mertens. Jordan Pickford repoussait (77e). Malgré le forcing anglais, la dernière occasion était à nouveau pour Lukaku, dont la frappe enroulée échouait de peu à côté (90e+1).