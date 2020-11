Les futurs vaccins contre le Covid seront gratuits pour tous les Belges, mais pas obligatoires

Pour piloter l'opération, une taskforce "opérationnalisation de la stratégie de vaccination COVID-19" sera créée au sein du Commissariat Corona du gouvernement. Cette taskforce sera chargée de déterminer, d'attribuer et de soutenir toutes les actions nécessaires à la réalisation de la stratégie de vaccination.

Sa mission est uniquement une mission de coordination. La taskforce sera composée de scientifiques, de représentants des autorités des entités fédérées et du fédéral, de gestionnaires de crise et, où nécessaire, de représentants d'organisations professionnelles et de groupes de travail techniques. Elle sera dirigée par le Pr Dirk Ramaekers.

Au sein de cette taskforce, une cellule spécifique «débat sociétal et communication» sera chargée de la rationalisation et de la coordination de la communication scientifique et publique. Celle-ci sera présidée par le Pr Yvon Englert.