16.000 lampions forment “le plus grand point de lumière contre le cancer"

Chaque jour, en Flandre, 112 personnes apprennent qu’elles sont atteintes d’un cancer. A l’heure actuelle, 222.509 personnes en Flandre luttent contre la maladie ou ses conséquences.

A l’occasion de sa campagne annuelle de récolte de fonds, Kom op tegen Kanker proposait au public d’acheter un lampion et d’y inscrire le nom d’une personne proche qui lutte en ce moment - ou qui a lutté - contre le cancer. Ces lampions - pas moins de 156.546 au total - ont été rassemblés samedi soir en un grand rond dans le domaine provincial de Boom et allumés pour donner aux patients un signe de soutien, de consolation et d’espoir.

Avec les revenus net de l’action (25 euros par lampion), Kom op tegen Kanker pourra offrir aux patients et leurs proches des activités sur mesure, une aide pratique ou un soutien financier.

Les histoires qui se cachent derrière les noms inscrits sur les lampions sont reprises sur le site www. lichtpuntjestegenkanker.be.