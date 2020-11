Catastrophe ferroviaire de Buizingen : le parquet requiert une amende de 540.000 euros pour Infrabel

Ce dernier a interjeté appel, non pas contre l’amende mais contre les termes du jugement. Infrabel estimait en effet que les conditions posées par le tribunal, pour rendre le trafic ferroviaire plus sûr, et qui devaient entrer en vigueur un mois déjà après le jugement, rendraient son fonctionnement impossible.

"Nous devons tout repenser et organiser la circulation des trains différemment. Cela signifierait que nous ne pouvons plus faire passer que 400 trains par jour par la liaison Bruxelles Nord-Midi, au lieu de 1.200 trains actuellement", indiquait Infrabel pour expliquer son appel. Le gestionnaire risque maintenant d’écoper en appel de l’entièreté de l’amende de 540.000 euros.