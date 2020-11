Découverte archéologique inattendue à Heusden-Zolder : des traces romaines et médiévales

"Il s’agit de traces claires d’habitation au cours de ces différents âges. Il se pourrait, par exemple, qu’il y ait eu une ferme à cet endroit, à laquelle se sont peut-être ajoutées par la suite des fermes érigées par les enfants du premier fermier", indique Jeroen Verrijckt.

Tout porte donc à croire qu’il y a eu de l’habitation sur le terrain du Morteveld à la fin de l’Age de fer (environ 200 avant Jésus Christ), pendant la période romaine (150 à 200 après JC) et au Moyen-Age. Pareilles découvertes archéologiques ont déjà eu lieu dans le Limbourg notamment, mais d’après le bureau d’architectes Verrijckt c’est la première fois que cela se produit à cet endroit de Heusden-Zolder.

En raison de cette découverte, il faudra attendre l’approbation du département Patrimoine du gouvernement flamand pour pouvoir retourner l’entièreté du terrain, qui fait environ 4 hectares. Les archéologues s’attendent à y trouver encore davantage de restes anciens.

Ces fouilles devraient durer plus de deux mois, alors que l’examen des découvertes et la confection du rapport final pourraient prendre entre 18 mois et deux ans. "D’autres découvertes pourraient être très intéressantes et nous révéler comment les humains ont vécu ici à ces époques anciennes, comment ils ont cultivé la terre et à quoi ressemblait le paysage ici", précise Jeroen Verrijckt.

Les propriétaires des différentes parcelles recevront davantage d’informations ces prochains jours. D’après l’échevine de l’Aménagement du territoire Isabelle Thielemans (CD&V), il était prévu de débuter fin 2021 à poser des routes et une infrastructure sur le terrain, pour terminer vers le milieu de 2022. Il se pourrait que l’étude étendue du terrain retarde de quelques mois le début des travaux d’aménagement.