Encouragement fiscal pour les entreprises qui font des dons aux organisations d’aide

Le ministre rendait visite ce mardi matin à l’association Goods to Give qui apporte une aide concrète à la dignité des plus démunis et à la lutte contre leur exclusion sociale, tout en accompagnant les entreprises dans leur démarche sociétale. Son directeur Remco Ruiter l’accueillait dans un endroit où sont livrées chaque mois pas moins de 100 palettes de produits qui approchent de leur date limite de consommation ou qui ont un petit défaut de fabrication. Des surplus que les entreprises n’arriveront plus à vendre et qui aident beaucoup de citoyens dans l’indigence.

"Actuellement, nous aidons 350 organisations caritatives, soit 250.000 personnes qui vivent dans la pauvreté", expliquait Remco Ruiter à VRT NWS. L’encouragement fiscal conféré par le ministre des Finances aux entreprises qui veulent donner des biens de première nécessité, des produits de soin ou des vêtements est donc le bienvenu. Il permettra aussi de lutter contre le gaspillage.



"Nous ne sommes qu’une goutte d’eau dans un océan. Mais nous entendons dire sur le terrain que les produits que nous donnons aux organisations sont très appréciés, parce qu’ils ne sont pas toujours facilement accessibles aux personnes précarisées", précisait le directeur de Goods to Give.