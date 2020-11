"Vous êtes touché par la crise sanitaire? Ne gardez pas vos problèmes pour vous"

"Ne vous renfermez pas sur vous-même. Confiez-nous vos problèmes". C’est le message que la commune de Malle veut faire passer auprès de ses habitants. Les services sociaux de la commune ont constaté que les personnes qui rencontrent des problèmes financiers ou psychologiques n’osent pas ou ne savent pas comment demander de l’aide.

"Je pense à un soutien financier pour payer sa facture énergétique, pour l'achat d'un ordinateur portable, pour les factures impayées à cause de la pandémie ou pour une aide au paiement du loyer", déclare Wouther Patho, l'échevin de la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être (N-VA). "Dans notre commune, nous offrons également des bons ou des coupons alimentaires aux familles les plus vulnérables ou aux personnes qui luttent contre leur perte de pouvoir d'achat."

De grands panneaux d'information situés à différents endroits de la commune ont été placés afin de mieux guider les habitants vers les services sociaux.