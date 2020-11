Julius Persoone invente une praline pour les patients du cancer de la gorge : "un mélange de fraise, menthe et salive"

Julius Persoone est le fils du célèbre chocolatier brugeois Dominique Persoone. Dans l’atelier de son père, il a confectionné une praline qui peut être mangée par tous les amateurs de chocolat mais qui s’adresse plus particulièrement aux patients atteints d’un cancer de la gorge. Certains d’entre eux ont été opérés du larynx et éprouvent ainsi des difficultés à sentir et goûter les aliments. Pour leur permettre d’apprécier l’arôme du chocolat, Julius Persoone a réalisé une praline à base de fraise, de menthe et de salive artificielle.