Un nouveau site internet vous aide à écrire correctement en néerlandais

L’Institut de Langues Vivantes possède une longue expérience dans l’enseignement du néerlandais comme langue étrangère et connait donc bien les erreurs de vocabulaire et de syntaxe commises régulièrement par les allochtones. Le Centre Wablieft publie de longue date un magazine du même nom en néerlandais facile, qui s’adresse aux personnes qui apprennent à lire en néerlandais et à celles qui étudient la langue.

Quant à la VRT, elle possède plus de 50 années d’expérience dans les émissions à destination d’un public qui s’intéresse à la Flandre mais ne parle pas le néerlandais. Ces émissions étaient diffusées jusqu’en 2005 sur Radio Vlaanderen Internationaal (en diverses langues étrangères), faisant place en 2005 aux trois sites internet flandreinfo.be en français, flanderninfo.be en allemand et flandersnews.be en anglais.

Comment fonctionne le nouveau site internet De Schrijfassistent? L’utilisateur écrit ou colle un texte sur la page web et le fait passer par une série de vérifications. C’est à la fois l’orthographe qui est ainsi corrigée, mais aussi l’utilisation correcte de la langue néerlandaise et de sa syntaxe qui est vérifiée. L’outil numérique indique alors les erreurs, donne des conseils et propose des corrections.

Cette application aide aussi les non-néerlandophones à écrire des textes plus riches. D’après Serge Verlinde, directeur de l’ILT et l’un des concepteurs de ce site internet, cet aspect devrait motiver nombre de gens à l’utiliser. "Eviter un certain nombre de fautes quand on apprend une langue étrangère est agréable. Mais il est encore plus intéressant de pouvoir écrire son propre texte et de l’étoffer ou le nuancer grâce à cet assistant d’écriture".