Face aux critiques, le bourgmestre de Willebroek abandonne l’idée d’un couvre-feu renforcé

Ce couvre-feu s'appliquait à partir de 22 heures et il y avait également une interdiction de rassemblement de plus de deux personnes. Les magasins auraient également dû fermer dès 18h. Ces mesures n'ont pas été introduites comme des mesures sanitaires supplémentaires, mais parce que des jeunes avaient causé des incidents dans la commune, ces derniers jours.

Pour Kati Verstrepen de la Ligue des droits de l'homme, le bourgmestre Eddy Bevers avait outrepassé ses compétences. "C'est ce que nous craignions. Aller toujours un peu plus loin. Il y a un an, cela aurait été totalement impensable".



Kati Verstrepen comprend que le bourgmestre veuille prendre des mesures pour canaliser ces jeunes. "Un tel comportement est dérangeant mais on ne l'aborde pas de cette façon. En prenant de telles mesures on touche tous les habitants de Willebroek et pas seulement les jeunes". Selon elle, cette mesure était illégale. "Notre constitution ne peut pas être mise entre parenthèses, tout comme les droits fondamentaux qui en découlent. La restriction des droits fondamentaux, par exemple sous la forme d'une interdiction de rassemblement, est possible. C'est une mesure ciblée pour s'occuper de ces jeunes".