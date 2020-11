Covid 19 : Pour la première fois depuis septembre, le nombre moyen de décès en baisse

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 a diminué de 24% sur base hebdomadaire et s'établit désormais à 405,7 par jour en moyenne (entre le 11 novembre et le 17 novembre). Mardi, 364 personnes hospitalisations ont été comptabilisées, pour un total de 6.264 actuellement, soit environ 1.200 patients de moins que lors du pic début novembre. Parmi ces patients, 1.359 sont traités aux soins intensifs, dont 875 sont sous assistance respiratoire.



La baisse des hospitalisations a lieu partout, à l'exception du Limbourg, où une petite augmentation est constatée. Dans certaines régions particulièrement touchées, comme Liège et Bruxelles, certaines unités Covid générales, pas de soins intensifs donc, commencent d'ailleurs à fermer.

La Belgique compte encore un nombre important de patients hospitalisés par rapport à d'autres pays, ce qui est "assez logique", selon Yves Van Laethem, car le pays a été "parmi les premiers à avoir une deuxième vague assez importante".

Concernant les transferts entre hôpitaux, il y en a eu 1.188 depuis le 1er octobre, dont 10 le 16 novembre, indique Sciensano.

Depuis le début de la pandémie, 39.217 personnes ont été admises à l'hôpital en raison d'une pathologie Covid-19 et 14.839 personnes sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteignait 19,5% en moyenne entre le 8 et le 14 novembre à l'échelle nationale.