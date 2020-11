Deux coureurs professionnels Iljo Keisse et Tiesj Benoot sauvent un martin-pêcheur blessé

Un examen a montré que l'oiseau avait subi une commotion cérébrale après avoir été heurté par une voiture. Après une nuit passée dans une chambre noire, l'animal s'est presque entièrement rétabli. Le martin-pêcheur sera bientôt libéré.

Ci-dessous, la photo que Tiesj Benoot a posté sur Instagram. Il fait allusion à la course les Six Jours qui devait normalement avoir lieu à Gand en ce moment, mais qui a été annulée en raison de la crise sanitaire : "J'ai rapidement fait le déclic après les Six jours, je suis passé à la gestion de la faune le long des rives flamandes de l'Escaut", écrit-il.