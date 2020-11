Maître distillateur de genièvre artisanal cherche digne successeur

Offre d’emploi pour un métier très peu connu : celui de maître distillateur au musée du genièvre à Hasselt. Le distillateur actuel prendra sa retraite l'année prochaine et le musée veut lui trouver un successeur. Il faut que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à l’eau-de-vie, bien sûr, mais aussi au patrimoine et aux anciennes technologies, car le genièvre est chauffé dans une chaudière à vapeur du XIXe siècle. Depuis plus de 500 ans, les distillateurs jonglent avec les ingrédients et les techniques, en quête de la variante idéale du genièvre. L’histoire d’Hasselt et de ce produit régional reconnu dans toute l’Europe est intimement liée.