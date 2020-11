L’ancien bourgmestre de Herent et pilier de la Volksunie Willy Kuijpers est décédé

Willy Kuijpers était entré en politique dans les années 1970. "Il avait commencé dans les Chiro, et n'avait au départ aucun lien avec le nationalisme flamand, mais est vite devenu l'un des grands pionniers", se souvient l'ancien ministre-président flamand et actuel membre du Parlement européen Geert Bourgeois (N-VA). Willy Kuijpers avait édité son propre magazine, sous le titre de "Nieuw Vlaanderen" (Nouvelle Flandre). "Il est rapidement devenu très connu."





Willy Kuijpers était très présent dans la politique locale de sa commune de Herent. D'abord comme conseiller communal, puis comme échevin et de 1995 à 2012 enfin comme bourgmestre. Mais il avait également obtenu de bons scores électoraux en politique nationale et internationale. De 1971 à 1984, il avait été élu au Parlement et au début des années 1980, il était également membre du Conseil flamand. En 1984, il a été élu député européen et entre 1989 et 1995, il a été membre du Sénat. Au cours des deux années suivantes, il a également été brièvement membre du Parlement flamand, mais il a démissionné pour des raisons de santé.



Sur Twitter, le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) lui a rendu un vibrant hommage, le qualifiant de "splendide compagnon".

Largement respecté par la classe politique flamande, la mémoire du défunt a notamment été saluée mercredi par le bourgmestre socialiste de Louvain, Mohamed Ridouani. Le président du CD&V Joachim Coens a lui évoqué un homme qui avait le cœur à la bonne place.