Le traditionnel sapin de la Grand-Place de Bruxelles sera coupé ce mercredi

Par ailleurs, la 8e édition de Brussels by lights illuminera 142 rues et artères commerçantes, dont 11 nouvelles, avec 16,4 km de motifs lumineux et 8,8 km de guirlandes. C'est notamment "pour appuyer la réouverture espérée des commerces pour la fin d'année, que nous avons pris la décision de maintenir les illuminations au cœur de la capitale et dans de nombreux lieux", met en avant l'échevin des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi).

La Ville de Bruxelles a également collaboré avec le designer belge Charles Kaisin pour la réalisation d'œuvres monumentales d'origami suspendues dans les galeries royales Saint-Hubert et dont les oiseaux en papier ont été réalisés au profit de l'hôpital Erasme. Un cône de 8 mètres de haut paré de 4.000 origami sera également installé dans la cour de l'Hôtel de Ville.