Les fake news sur le coronavirus débarquent désormais aussi dans les boîtes aux lettres

"Les dépliants ne sont pas uniquement confectionnés de façon très professionnelle, ils contiennent aussi des théories qui semblent être soutenues par des médecins", indique Kenny Verbeke, un habitant de Kessel-Lo.

"J’étais surpris et en même temps en colère. On y lit en effet des choses totalement fausses. Il est par exemple expliqué que les masques ne sont pas utiles, et même dangereux. Selon le document, les vaccins aussi seraient dangereux et auraient de potentiels effets secondaires. Ces théories semblent en plus toutes être soutenues par des personnes du monde médical", s’indigne Kenny Verbeke.