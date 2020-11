Qui sont les morts du coronavirus en Belgique et quelles sont les régions les plus touchées?

D’après statistiques, un peu plus de femmes que d'hommes sont mortes du coronavirus : 7 654 (51 %) contre 7 344 (48,8 %). Mais ce n’est pas parce que les femmes sont plus touchées par le virus mais bien parce que les femmes ont un longévité plus longue que les hommes.

"Le fait que plus de femmes que d'hommes soient décédées des conséquences de la Covid-19 dans notre pays s'explique par le fait que l’on trouve plus de femmes dans les catégories d’âges supérieures", explique l'épidémiologiste Brecht Devleesschauwer de Sciensano. "Plus de la moitié des décès de la Covid-19 dans notre pays ont plus de 85 ans. Dans cette tranche d'âge, il y a plus de femmes que d'hommes. Il est donc logique que plus de femmes soient décédées de la Covid-19". (59,8 % dans le groupe des plus de 85 ans).

Par contre, si l’on observe le groupe d'âge des 45-64 ans, on constate que beaucoup plus d'hommes sont morts du coronavirus dans cette tranche d'âge (65,3 %, ndlr)", poursuit Brecht Devleesschauwer. "Donc on ne peut pas affirmer que le coronavirus est plus mortel pour les femmes. Au contraire, une fois contaminés, les hommes courent un plus grand risque de mourir du virus que les femmes".