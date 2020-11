Des vestiges rares découverts lors de fouilles à Beerse

Les fouilles ont lieu à l'endroit de futurs travaux pour la création d’un terrain de football, d’un parking et d’une plaine de jeux, à Vlimmeren près de Beerse. Des fouilles antérieures avaient déjà permis de mettre au jour des vestiges des époques romaine et mérovingienne et de l'Age de Fer à Beerse ces dernières années.

Les dernières trouvailles ne sont dès lors pas vraiment une surprise pour les archéologues. Elles démontrent que la région était un lieu de vie attrayant pendant au moins 3.000 ans et représentent une chance unique d'étudier l'histoire du village, relève l'archéologue Jeroen Verrijckt.

"Les traces les plus anciennes découvertes datent de l’Age du fer. De l’époque romaine nous avons trouvé une ferme assez unique au statut supérieur. C’est la première de ce genre qui a été déterrée en Campines", précise l’archéologue.



Un bâtiment médiéval a également été découvert à Vlimmeren. "Il s’agit d’une ferme entourée d’un fossé. Elles sont aussi assez rares dans cette région et appartenaient à des fermiers au statut particulier. Il s’agit d’un important terrain", souligne Verrijckt.