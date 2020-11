L'Institut de médecine tropicale examine les doutes des citoyens à se faire vacciner, "pour mieux informer"

Beaucoup de citoyens hésitent à se faire vacciner", explique Koen Peeters, chercheur à l'IMT. "Les raisons pour lesquelles les gens hésitent incluent parfois une méfiance accrue envers la science et les autorités. En raison de la pandémie, nous vivons des temps incertains et effrayants qui renforcent les doutes quant à la vaccination. Cela soulève davantage de questions par rapport à la sécurité et à l'efficacité des vaccins développés rapidement."

D’après l’Institut anversois de médecine tropicale, avant de commercialiser un vaccin, il est important de connaître l'attitude de la population. C'est pourquoi l'IMT met en place un projet d'un an pour analyser les différentes attitudes et engager un dialogue avec la population et les autorités sanitaires. Les messages sur les médias sociaux seront notamment scrutés afin de cartographier les doutes quant à la vaccination.

"Les autorités belges de santé publique ont besoin d'une stratégie de vaccination qui laisse une place au dialogue avec la population sur les raisons pour lesquelles elle s'interroge par rapport à la sécurité ou à l'efficacité des vaccins Covid-19. De cette manière, les résultats de l'enquête peuvent guider le déploiement de campagnes de vaccination ciblées", précise l'IMT. Il serait notamment question de travailler avec les communes et l’organisation Kind en Gezin (le pendant flamand de l’Office de la naissance et de l’enfance) pour informer correctement la population.

Les ministres de la santé ont annoncé dernièrement que la vaccination contre le Covid-19 serait gratuite, mais pas obligatoire en Belgique. L'objectif est qu'au moins 70% de la population soit vaccinée, afin de pouvoir créer à terme une immunité de groupe.