Le Premier ministre De Croo déconseille aux Belges de partir au ski

"Il ne faut pas être virologue pour savoir que les vacances comportent un grand risque" de contaminations, a souligné le chef du gouvernement fédéral devant la presse ce vendredi, en rappelant que c'est au retour du congé de Carnaval, fin février dernier, que les premiers cas de Covid-19 avaient été détectés en Belgique.

Son message n'a pas non plus changé pour les fêtes de fin d'année et la perspective de retrouvailles familiales et amicales. Un dessin du caricaturiste flamand Lectrr illustrait la communication du gouvernement à la presse vendredi. Trois courbes représentent les vagues d'épidémie, la dernière d'entre elles ayant la forme d'un sapin de Noël.

"La dernière chose que nous voulons, c'est une troisième vague à Noël. A ce moment-là, le virus sera toujours présent et très peu de gens seront vaccinés. Il faut donc être prudent. J'aimerais aussi pouvoir rencontrer plus de gens mais je passerai ces fêtes avec les gens qui vivent sous mon toit", a déclaré Alexander De Croo (photo).

Un Comité de concertation, réunissant des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées, se réunira vendredi prochain et donnera plus de clarté sur les mesures qui seront d'application dans les semaines à venir.