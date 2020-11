Les maisons de repos et soins flamandes recevront bientôt chacune 50 tests rapides

Au mois de décembre, le gouvernement flamand distribuera à toutes les maisons de repos et de soins flamandes 50 tests rapides afin qu’elles puissent détecter plus rapidement une éventuelle contamination au coronavirus. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi l'Agence pour les soins et la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). "Les livraisons auront lieu en même temps que celles de masques buccaux qui étaient déjà prévues. Il n’y aura pas de priorité pour certaines régions ou certaines maisons".