Sven Gatz lance "BeTalky" pour encourager des projets de multilinguisme à Bruxelles

L'appel à projets est la prochaine mise en œuvre concrète de la note d'orientation du ministre Gatz en la matière, aspirant à une politique du multilinguisme, vecteur de renforcement de la cohésion sociale de la communauté bruxelloise. A la fin du mois de septembre dernier, la première Journée bruxelloise du multilinguisme avait eu lieu et le Conseil bruxellois pour le multilinguisme avait alors été mis en place.

Le ministre a souligné ce vendredi que parmi les critères de sélection de l'appel à projet figure la stimulation de la rencontre et du dialogue entre les Bruxellois qui parlent des langues différentes. Autres critères fixés: la coopération entre les organisations néerlandophones et francophones, la mise en place de partenariats, et une attention aux groupes cibles vulnérables et difficiles à atteindre.