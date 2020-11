Une fillette de 11 ans portée disparue à Bruxelles retrouvée saine et sauve

La Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités Child Focus avait lancé un avis pour la disparition à Bruxelles de Jenifer Cherik (photo), âgée de 11 ans. Etant donné son jeune âge, la disparition était qualifiée d’inquiétante. Ce samedi après-midi, Child Focus annonçait via Facebook que la fillette a été retrouvée saine et sauve.